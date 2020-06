Modric nella sua autobiografia: “Mourinho stava per far piangere Ronaldo”

Nella sua autobiografia Modric ha raccontato un retroscena davvero bizzarro a proposito di una lite, ai tempi del Real, fra lo special one e CR7

Il pallone d’oro e centrocampista del Real Madrid, Luka Modric ha raccontato un retroscena inedito risalente ai periodi di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, in cui, secondo il croato, ci fu un battibecco davvero acceso fra Cristiano Ronaldo e l’allora allenatore José Mourinho. Ecco cosa ha detto Modric risalente ad un episodio avvenuto nel 2013: “Stavamo vincendo 2-0 in Coppa del Re, ma Cristiano Ronaldo non inseguì il terzino avversario in un loro contropiede. Mourinho si arrabbiò a tal punto da far -quasi- scoppiare a piangere CR7 che si stava dirigendo nel tunnel degli spogliatoi. I due discussero a lungo anche nel secondo tempo, poi a fine partita solo l’intervento degli altri calciatori evitò un battibecco che si stava trasformando in una rissa”.

Modric ha poi ricordato la partita di Champions contro la Juventus, di quel famoso rigore e le polemiche a seguito del portiere bianconero Buffon, ecco cosa ha detto: “Il rigore contro la Juventus in Champions League al Bernabeu era sacrosanto, provai un grande dispiacere a vedere Buffon reagire in un modo così scomposto”.

