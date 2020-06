La Juventus pronta a chiudere per il terzino italo brasiliano del Chelsea. A Torino ritroverebbe il suo ex allenatore Maurizio Sarri

Quando si legge da un sondaggio di Tuttosport è di una volontà da parte di Emerson Palmieri di voler tornare in Italia e in Serie A. E naturalmente la Juventus a caccia di terzini per rinforzare il reparto difensivo accoglierebbe volentieri la volontà del calciatore, in più alla guida della squadra bianconera c’è proprio l’ex allenatore di Palmieri, Maurizio Sarri che avrebbe richiesto esplicitamente di poterlo avere in rosa per la prossima stagione. Operazione possibile dunque, ecco me potrebbe arrivare:

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri alla Juve grazie a Sarri

I contatti fra la dirigenza del Chelsea e quella bianconera ci sono già stati, Palmieri vuole tornare in Italia per giocarsi al massimo delle possibilità la chance di partecipare all’Europeo del 2021, un trasferimento in Italia che porterebbe il doppio beneficio, infatti, oltre alla chance per giocare in nazionale, Palmieri in bianconero ritroverebbe proprio l’ex allenatore con cui tuttora è in ottimi rapporti, Maurizio Sarri infatti vorrebbe poter riabbracciare il proprio pupillo che per altro viste le sue caratteristiche si adatta perfettamente al tipo di gioco richiesto dal mister, improntato su dinamicità e fraseggi. L’operazione potrebbe avversarsi con un metodo ben preciso: potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto nel 2021. Intanto i bianconeri, sempre dal Chelsea stanno sondando un altro ex pupillo di Sarri, per la mediana è sempre più caldo il nome di Jorginho.

