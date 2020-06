Momblano ha detto che il ds bianconero Paratici è al lavoro in Premier League, dopo Barcellona, la Premier potrebbe essere terra di opportunità di mercato

Momblano in esclusiva alla vigilia della partita di Coppa Italia, nella semifinale di ritorno in cui i bianconeri affronteranno il Milan, ha raccontato un aneddoto molto importante, infatti secondo Momblano il direttore sportivo bianconero è al lavoro in Premier League. Il campionato inglese infatti potrebbe essere terra di opportunità di mercato, già lo scorso anno si è portato a segno un colpo davvero incredibile, infatti, oggi Aaron Ramsey è il vero jolly della squadra bianconera che si possa realizzare un’altra opportunità di mercato, magari, a costo zero?

Calciomercato Juventus, Momblano: “Paratici al lavoro in Premier League”

Infatti sul taccuino di Paratici potrebbero esserci più giocatori. Ad esempio, un obiettivo che potrebbe, davvero, trovare concretezza è quello di Raul Jimenez: l’attaccante messicano sta confermandosi fra le preferenze della squadra di bianconera, una scommessa che però ha anche concretezza vista la mole di gol garantiti da un giocatore di questo calibro, l’operazione per altro sembra fattibile, sul 29enne attaccante del Wolverhampton ci sarà però da vincere la concorrenza del Manchester United, che starebbe cercando un nuovo profilo proprio per la fase offensiva. Parlando dei Red Devils e inutile girarci intorno, l’altro grande obiettivo che potrebbe portarsi a compimento da Paratici è quello di Paul Pogba il vero desiderio di tifosi e staff. Per riportarlo sotto la Mole in bianconero, però, non sarà così semplice viste le richieste molto alte del Manchester e lo stipendio del calciatore.

