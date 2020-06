Calciomercato Juventus, Bernardeschi come pedina di scambio per Aouar

L’esterno bianconero potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al giovane centrocampista del Lione Aouar

La Juventus è sempre molto interessata alla stella del Lione Aouar, per arrivare al centrocampista francese i bianconeri sarebbero disposti a offrire come pedina di scambio il cartellino di Federico Bernardeschi più un eventuale conguaglio. Il talento francese è da tempo seguito dal ds Fabio Paratici, che ha mandato più volte gli scout durante la stagione. Aouar ha impressionato i bianconeri e la conferma è avvenuta proprio durante la Champions League nel confronto con la Vecchia Signora. Un giocatore che è già garanzia oltre ad essere un vero predestinato.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi come pedina di scambio per Aouar

Ovviamente il Lione per far partire il suo gioiellino chiederebbe -almeno- 50 milioni di euro una cifra giustificata data la qualità tecnica e la giovane età del calciatore, una somma di denaro che potrebbe essere ammortizzata proprio offrendo sul piatto delle trattative il cartellino di Federico Bernardeschi, che i bianconeri valutano 30 milioni di euro. La Vecchia signora dovrà mettere sul piatto ancora un eventuale conguaglio di 15-20 milioni per strappare il sì definitivo ad Aulas. Dunque ecco che Bernardeschi potrebbe essere la chiave vincente per rendere possibile il sogno Aouar, nuovo, vero, enfant prodige del calcio francese.

