Il futuro di Miralem Pjanic sembra già scritto, il giocatore vuole giocare al Barcellona ma il Psg preme per convincerlo a cambiare idea

Il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic sembra avere, ormai, deciso il suo futuro. Dopo il confermato no al Chelsea, la sua priorità per la prossima stagione continua a rimanere il Barcellona. Sullo sfondo infatti c’è sempre quell’operazione scambio di cartellini con Arthur. Il tempo alla Juventus per Miralem Pjanic sembra ormai finito, la sua volontà è sempre di più quella di vestire la maglia blaugrana.

Calciomercato Juventus, Pjanic vede solo blaugrana: ma il Psg preme

Sullo scambio però c’è sempre da capire la volontà di Arthur che vorrebbe rimanere a Barcellona ancora un po’ ma nel caso mollasse la sua volontà l’operazione con Pjanic sarebbe praticamente ai dettagli, infatti entrambe le società avrebbe deciso per questa operazione. Per altro Arthur non avrebbe nemmeno la sicurezza della titolarità qualora rimanesse a Barcellona anche se il suo desiderio è proprio quello di convincere l’allenatore e rimanere ancora un po’ in Spagna.

