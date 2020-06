Juventus, le novità di Sarri alla ripresa

Come cambia la Juventus? Alla ripresa delle ostilità dopo la pausa coronavirus, che ormai è sempre più vicina, ci potrebbero essere delle novità nello scacchiere di mister Sarri. L’allenatore bianconero ha una rosa ampia a disposizione, con tante alternative in più ruoli, ma la prima partitella allo Stadium dopo il lockdown ha già dato delle utili indicazioni.

Come riporta Il Corriere dello Sport Sarri ha diviso in questa partitella la sua rosa in due squadre, una con la maglia bianconera e una con la maglia blu. Facendo capire quali potrebbero essere le scelte alla ripresa. Non c’era Higuain, alle prese con un problema fisico. E il tecnico ha puntato sul tridente composto da Douglas Costa, Dybala e Ronaldo. Il brasiliano potrebbe essere la vera arma in più per scardinare le difese avversarie.

La Juventus cambia “volante”

Definitivo sembra essere il sorpasso anche di Bentancur a scapito di Pjanic. Il nuovo “volante” bianconero dunque per questa seconda fase della stagione sarà il sudamericano ma del resto Sarri lo aveva fatto già intuire prima della sosta.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, un obiettivo di calciomercato sta per sfumare

Coppa Italia, quale Juventus contro il Milan?

Anche in virtù delle prove tattiche di mister Sarri sembra intuibile la formazione che potrebbe scendere in campo il 12 agosto per affrontare il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il tecnico si affiderà al 4-3-3 puntando su Douglas Costa come esterno offensivo e come Bentancur nel ruolo di regista. Ci sarà il rientro di Khedira come mezzala, per sfruttare i suoi inserimenti, mentre tra i pali giocherà Gigi Buffon. Fuori Higuain e Ramse, oltre a Rabiot.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, lavoro differenziato per Ramsey dopo la partitella

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK