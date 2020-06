Il direttore sportivo della Roma Petrachi ha parlato del futuro di due giocatori della Roma che piacciono ai bianconeri: Zaniolo e Pellegrini

In un’intervista il direttore sportivo della Roma, Petrachi ha parlato del futuro dei due giocatori della Lupa in ottica mercato bianconero, stiamo parlando -naturalmente- di Zaniolo e Pellegrini. Sul primo la Juventus è già interessata da tempo, un pallino del ds Paratici che vorrebbe portarlo in bianconero per il futuro, ma quanto si evince dalle parole di Petrachi è una volontà di tenerlo, infatti la Roma lascerà partire Zaniolo solo qualora arrivassero offerte importanti cash e non più con la strategia dei prestiti, dunque sembra anche tramontata la possibilità di vedere contropartite tecniche per ammortizzare il costo del cartellino, magari utilizzando la pedina Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Petrachi apre alla cessione di Zaniolo

Petrachi ha quindi escluso la possibilità di far partire Zaniolo con un prestito, e per il momento, la volontà della società è di tenerlo visto che il giocatore è un idolo dei tifosi. Ma qualora dovessero arrivare offerte importanti cash, si potrebbe valutare l’eventuale volontà del calciatore. Per quanto concerne, invece, il discorso di Pellegrini, il calciatore ha una clausola rescissoria sul contratto, di 30 milioni, quindi se qualcuno riesce a pagarla, una cifra certamente più abbordabile di quella di Zaniolo, il giocatore può andarsene ma senza il discorso dei prestiti o contropartite tecniche da utilizzare come pedine di scambio. Infatti quanto si evince dalle parole del ds della Roma, in questo momento, la squadra della capitale vorrà far partire i suoi giocatori solo per soldi cash e non per contropartite. Rimangono entrambi piste aperte, con su Zaniolo la cifra sarà certamente più alta rispetto alla clausola di Pellegrini.

