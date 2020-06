Van de Beek, il talento dell’Ajax torna di moda in casa della Juventus

La valutazione di Van de Beek da parte dell’Ajax è crollata di quasi 30 milioni. In prima fila c’è il Manchester United, la Juventus però osserva da vicino.

I tifosi della Juventus si attendono un grande colpo a centrocampo nel calciomercato estivo. Non ci sono dubbi sul fatto che i bianconeri proprio sulla linea mediana potrebbero accogliere diversi giocatori. C’è la volontà di rinnovare l’organico e per questo motivo sulla lista dei partenti potrebbero esserci giocatori come Pjanic e Khedira. Anche Rabiot, inoltre, sembra avere le valigie in mano. Insomma, alle porte si annuncia una clamorosa rivoluzione. Van de Beek dell’Ajax è un nome che nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda.

Van de Beek, arriva con lo sconto?

La grande stagione dell’Ajax in Champions League aveva messo in luce le sue prestazioni così come quella dei compagni di squadre. De Jong e de Ligt lasciarono così l’Olanda a prezzi elevatissimi, per accasarsi, rispettivamente al Barcellona e alla Juventus. Adesso i bianconeri potrebbero affondare il colpo nuovamente su Van de Beek per il quale i lancieri a giugno scorso chiesero 70 milioni. Ora – come riporta il Times – in prima fila ci sarebbe il Manchester United, che potrebbe strappare il calciatore all’Ajax ad una cifra molto più bassa, circa 40 milioni di euro. Cifra abbordabile per la Vecchia Signora?

