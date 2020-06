Il Barcellona è all’assalto sul giovane centrocampista bianconero Bentancur. Prima di Pjanic i blaugrana avrebbero sondato proprio l’uruguagio

Ormai l’asse Juventus- Barcellona è sempre più nell’attivo delle trattative, con un trasferimento di Pjanic -molto probabile- a fine stagione. Arthur continua però a fare muro e non sembra voler lasciare il Barcellona, bloccando così l’operazione. Ma prima di Pjanic, i blaugrana avevano puntato un altro centrocampista dei bianconeri, stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, ma da quanto si legge in un sondaggio di Calciomercato.it la società ha chiuso immediatamente la trattativa con un no secco e la volontà di continuare con l’uruguagio, infatti in questo momento Bentancur rimane uno dei punti fermi della squadra di Maurizio Sarri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Higuain: la Roma propone uno scambio

Calciomercato Juventus, Bentancur: il Barcellona all’assalto sul giocatore Rodrigo oltre ad essere un intoccabile di Sarri lo è anche del direttore sportivo bianconero Paratici, infatti sarebbe stato proprio lui a rifilare il no secco al Barcellona. Porte, dunque, serrate anche in caso di super assalto, sempre in Spagna anche l’Atletico Madrid aveva provato a strapparlo ai bianconeri, ma la volontà della società chiara. Il contratto di Bentancur durerà fino al 2024 con 2,5 milioni di ingaggio a stagione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Lione, ufficiale: Tousart non ci sarà

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK