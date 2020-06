A tutto Wanda. La moglie agente del calciatore argentino Mauro Icardi ha parlato della nuova vita a Parigi e del motivo della scelta

Intervistata da una rivista argentina, Wanda Nara moglie e agente dell’attaccante argentino Mauro Icardi ha parlato del trasferimento al Paris Saint Germain, una notizia che lo stesso Icardi sapeva già da tempo. Nonostante le sempre più insistenti voci che l’avrebbero voluto alla Juventus. Nell’intervista la moglie del calciatore ha detto: “Avevamo già dato la nostra parola, il club sapeva della nostra intenzione di rimanere a Parigi. Forse il merito è di aver completato l’acquisto nel bel mezzo di una pandemia“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Milan, la scelta dell’arbitro fa scoppiare la protesta

Juventus, Wanda Nara e il retroscena su Mauro Icardi

Wanda Nara ha poi continuato, sempre in riferimento alla trattativa con il Psg: “Ogni volta che mi sono seduta a trattare con i manager, l’ho fatto sapendo cosa vuole Mauro e come, quali club gli piacciono e quali non gli piacciono. Conosco i suoi sogni e dove vuole andare. E’ il vantaggio che ti danno tanti anni di estrema sicurezza. Ci sono cose che non gli chiedo nemmeno, perché so benissimo quale sarà la sua risposta. Avremo una nuova vita a Parigi. Ma non lasceremo le nostre tre case in Italia”.

Dunque la trattativa Icardi sembra definitivamente chiusa, stando alle parole dall’agente moglie del calciatore Wanda Nara, l’obiettivo di Mauro è quello di rimanere al Psg rispettando il suo contratto con la squadra francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: incentivo del Barcellona per convincere Arthur?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK