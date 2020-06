Calciomercato Juventus, Jorginho obiettivo sempre più concreto

Jorginho è il centrocampista che più vorrebbe il mister Maurizio Sarri, i due potrebbero rincontrarsi per la terza volta dopo Napoli e Chelsea.

Dopo un anno, Maurizio Sarri e il suo giocatore pupillo Jorginho potrebbero rincontrarsi alla Juventus. Infatti l’italo brasiliano rimane un obiettivo concreto per la mediana. Con il quasi certo addio di Pjanic, la Juventus dovrà necessariamente rinforzarsi a centrocampo, fra i tanti obiettivi di mercato uno su tutti sembra piacere all’allenatore toscano, si parla di un ex pupillo che ha allenato prima al Napoli e poi al Chelsea, un giocatore che ha fatto del suo stile di gioco dinamico il mantra per rappresentare l’idea tattica del cosiddetto “Sarrismo”.

C’è da dire che in questo momento Jorginho è però diventato un punto di riferimento per l’allenatore Lampard e un idolo per i tifosi, ma potrebbe essere comunque ceduto alla Juventus che nell’operazione vorrebbe inserire qualche contropartita tecnica da utilizzare come scambio. Fr i giocatori proposti dalla Juventus spiccano i profili di: Douglas Costa, Miralem Pjanic (dovesse saltare l’operazione Arthur) e Federico Bernardeschi. Calciatori che potrebbero essere coinvolti come contropartite tecniche e che renderebbero possibile il passaggio di Jorginho dalla casacca blues a quella bianconera con il benestare dell’allenatore Sarri. Un obiettivo che rimane fra i più concreti per quanto concerne la mediana, ma c’è sempre da tenere in considerazione l’altra trattativa con il Barcellona con Arthur.

