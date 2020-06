Calciomercato Juventus, via Petrachi si riapre binario con la Roma

Nuovi affari fra la Roma e Juventus: già in passato i bianconeri e la Roma sono state protagonisti di diverse trattative, ecco le nuove possibili trattative

Fra Juventus e Roma si intensifica il rapporto mercato e, infatti, si potrebbero riaprire clamorosi scenari. Ic giocatori che potrebbero lasciare la squadra della capitale a fine stagione sono diversi, in primis, se la Roma volesse trattenere Zaniolo, come sembra, essendo pupillo dello staff e dei tifosi, i nomi che potrebbero lasciare sono quelli di Kluivert e Under.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Mendes: al lavoro per prendere il nuovo Ronaldo

Calciomercato Juventus, via Petrachi si riapre binario con la Roma

Dopo la sospensione di Petrachi si potrebbe aprire una pista scambi di cartellini fra Juventus e Roma, i bianconeri sono sempre molto attenti alla pista Cristante per la media, in cambio offrirebbe il cartellino di Mandragora. Ma potrebbero rientrare nella trattativa anche i profili di Romero e Rugani che piacciono molto nella squadra della capitale. Ecco che lo scenario mercato che potrebbe realmente prendere piede, con Cristante che rimane un obiettivo concreto per i bianconeri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, CR7: spunta una clamorosa ipotesi di scambio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK