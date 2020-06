Mendes è al lavoro sul nuovo “Ronaldo”. Potrebbe essere, infatti, Fabio Silva la nuova stella del Porto l’erede del fenomeno alla Juve. C’è già il prezzo.

L’addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione dai bianconeri, nonostante un contratto che legherebbe il fenomeno portoghese ancora per due anni a Torino, potrebbe essere più di un’eventualità. La brutta sconfitta in finale di Coppa Italia con il Napoli non ha certo rassicurato il portoghese e qualora, appunto, i bianconeri perdessero anche lo scudetto, le possibilità che l’attaccante lasci a fine stagione sono molto probabili. La Juventus nel frattempo si sta facendo trovare pronta per il futuro con obiettivi concreti seguiti proprio dal procuratore del fenomeno con il numero 7, infatti il nuovo obiettivo dei bianconeri arriva proprio da Mendes, Fabio Silva la nuova stella del Porto, classe 2002, è entrato nel mirino mercato dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Mendes: al lavoro per prendere il nuovo Ronaldo

occhi puntati su Fabio Silva, la nuova stella classe 2002 del Porto è già stato consacrato e paragonato come il nuovo Cristiano Ronaldo. Secondo un’indiscrezione di mercato riportata anche su Calciomercato.it, il club portoghese avrebbe già fissato il prezzo per il cartellino del baby fenomeno: 40 milioni di euro con il benestare di Mendes che tratterebbe la sua cessione. Occhio dunque alla Juventus che già nell’affare Cristiano Ronaldo aveva raggiunto ottimi rapporti con il procuratore Mendes.

