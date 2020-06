Video Gol Highlights Bologna Juventus 0-2 Serie A: clicca qui per vedere la sintesi e le immagini salienti della partita dei bianconeri

Si è giocata questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara la prima sfida di Serie A dal ritorno ufficiale della competizione dopo il lockdown. In campo Bologna e Juventus nella prima sfida ufficiale dei bianconeri nel campionato dopo la ripresa. È stata una partita difficile, sicuramente non entusiasmante ed è terminata 0-2 per i bianconeri. Due squadre che hanno dimostrato, nonostante i mesi di stop forzato, di sapersi far trovare pronte davanti ai nuovi obiettivi e la necessità del ritrovato agonismo. Le due compagini del calcio italiano si sono incontrate di nuovo e hanno visto i bianconeri trionfare. La prima partita della Juventus dopo il lockdown è arrivata, ora il cammino verso la fine della stagione è sempre più cruciale, la Juventus deve a tutti i costi provare a vincere lo scudetto della stagione 2019-2020. Da una parte, infatti, i bianconeri di Maurizio Sarri reduci da partite non di certo entusiasmanti in Coppa Italia, e dall’altra parte un Bologna carico come il suo allenatore Sinisa Mihajlovic alla ricerca del riscatto, visti i risultati dei precedenti anni con il Bologna che per un periodo ha lottato per rimanere in Serie A. Il Bologna si è fatto trovare pronto con una sfida di sacrifico e coraggio e la Juventus, invece, aveva bisogno di conferme dopo la rovinosa sconfitta ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Napoli. Tre punti fondamentali per la squadra di Maurizio Sarri, ottenuti grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Germania: il giovane attaccante si avvicina

Highlights Bologna Juventus 0-2 Serie A: video gol e sintesi

Nel video, gli highlights di Bologna Juventus, ritorno della Serie A, sarà possibile vedere tutte le azioni salienti gratis su YouTube sul canale ufficiale della Lega Serie A TIM oppure direttamente su Sky Sport. Una partita intensa che ha visto combattere fino all’ultimo due realtà del calcio italiano nel ritorno ufficiale della competizione per i bianconeri post lockdown. Una partita intensa che ha visto i bianconeri uscire vincitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Canovi: “Harry Kane in bianconero? Tutto è possibile”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK