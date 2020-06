Nella partita di questa sera alle 21.45, la Juventus sfiderà il Lecce all’Allianz Stadium. Fra i convocati c’è anche il giovanissimo Wesley.

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Lecce, sfida di Serie A in programma questa sera alle 21:45, nello stadio di casa dei bianconeri:l’Allianz Stadium. Fra i convocati spicca il grande ritorno del Pipita Higuain reduce da infortunio. Ma la notizia clamorosa è della convocazione del giovanissimo Wesley, l’esterno difensivo dell’under 23 che Sarri sarà costretto a portarsi in panchina per l’emergenza terzini, infatti, dopo l’infortunio di De Sciglio, di Alex Sandro e poi la squalifica di Danilo, Sarri potrebbe dare l’opportunità al giovanissimo difensore brasiliano di debuttare in prima squadra. Su Twitter sono molti i suppoter della vecchia signora che chiedono di poterlo vedere in campo questa sera, ma per il momento Sarri sta optando per far giocare Matuidi in difesa.

Juventus, i convocati per la partita contro il Lecce: c’è anche Wesley

Qui di seguito, tutti i convocati della partita di questa sera alle 21.45 all’Allianz Stadium contro il Lecce.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

DIFENSORI: De Ligt, Bonucci, Rugani, Wesley.

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, D. Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri. Fra i giovanissimi, oltre a Wesley, spiccano i due profili: Muratore e Olivieri. Muratore come sappiamo è già dell’Atalanta, visto che i due club hanno trovato l’accordo per il suo trasferimento a Bergamo. Mentre Olivieri cerca la sua chance di esordio in prima squadra. Su Wesley, invece, sono molti i tifosi che su Twitter scrivono e chiedono alla società di farlo esordire, su di lui si parla già molto bene e che sia proprio stasera l’occasione buona per vederlo all’opera nella squadra di Maurizio Sarri? L’esterno destro brasiliano classe 2000 arrivato in bianconero dal Flamengo via Verona, potrebbe diventare il terzino del futuro e giocarsi le sue chance per sorprendere il mister in vista delle prossime stagione e magari diventare un predestinato alla titolarità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Milik: i dettagli con l’agente del giocatore

