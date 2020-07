Calciomercato Juventus: corsa a due per il parametro zero

La Juventus avrebbe individuato un importante occasione a parametro zero: Angel Gomes giovane inglese svincolato dal Manchester United.

La Juventus avrebbe individuato una nuova importante opportunità di mercato, il giovane Angel Gomes. Il fantasista inglese che si è appena svincolato dal Manchester United potrebbe rilevarsi la grande opportunità a parametro zero di questa sessione di mercato. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse della Roma. Ma chi è Angel Gomes? Di origini portoghesi, il giovane fantasista ha realizzato già 29 gol e 17 assist nelle giovanili del Manchester United. Attualmente milita nella nazionale inglese under 20 dove ha già siglato due gol su sei partite.

Sulle tracce del giovane fantasista, come dicevamo poc’anzi, ci sono anche due italiane: Inter e Roma. Ma è soprattutto la squadra della capitale la più interessata al giovane Angel Gomes. mentre Frank Lampard ha smentito l’interesse del suo Chelsea, anche se il club londinese continua a monitorare attentamente la situazione.

Angel Gomes ha già esordito nella prima squadre del Manchester United giocando 46 minuti in 5 differenti match di campionato. Il giovane attaccante è stato utilizzato da Solskjaer anche in competizioni internazionali, infatti ha già disputato tre partite in Europa League partendo addirittura da titolare. Angel Gomes data la sua tecnica è stato utilizzato anche da trequartista ma può anche fare la fascia. Nel corso della stagione, il calciatore ha giocato anche il derby di Manchester fra City e United. Un giocatore che potrebbe fare comodo anche in ottica futura, Gomes è nato il 31 agosto 2000. Il 19enne potrebbe, quindi, diventare una vera e propria opportunità a parametro zero.

