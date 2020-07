Il giovane difensore Nkounkou è ufficialmente passato dal Marsiglia all’Everton di Carlo Ancelotti. Il parametro zero è ufficialmente sfumato

L’Everton allenata da Carlo Ancelotti ha ufficializzato l’arrivo del giovane difensore Nkounkou. Un obiettivo di mercato a parametro zero che negli scorsi mesi era stato accostato anche alla Juventus e che, ora, è stato ufficializzato all’Everton. Il giocatore infatti ha lasciato il Marsiglia a parametro zero per trasferirsi in Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: c’è anche il Real Madrid

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi in difesa è sfumato

Ormai sempre più proiettata al mercato del futuro, la Vecchia Signora aveva messo nei propri radar di mercato anche il giovane difensore Niels Nkounkou in scadenza di contratto con il Marsiglia e acquistabile a parametro zero. Il giovane esterno sinistro, appena diciannovenne, ha firmato con l’Everton di Carlo Ancelotti. Un contratto di tre anni. A commentare l’acquisto ci ha pensato anche il direttore sportivo Marcel Brands che sul sito ufficiale lo definisce: “È un buon talento, con grandi doti tecniche e fisiche”. Obiettivo dunque ufficialmente sfumato per la società bianconera che dovrà rassegnarsi dopo l’ufficialità della squadra di Premier League. Un obiettivo portato a termine e voluto principalmente dal tecnico Carlo Ancelotti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alaba alla Juventus? Calciomercato: il giocatore svela il suo futuro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK