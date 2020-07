La Juventus giocherà sabato pomeriggio contro il Torino nel derby della Mole. Sarri ha fatto riposare i big dell’attacco e altri 5 giocatori

In vista del match contro il Torino che si disputerà sabato pomeriggio alle 17.15. I bianconeri si preparano tatticamente per il grande derby della Mole. Nell’allenamento mattutino alla Continassa c’è stato un lavoro differenziato per i titolari che hanno giocato a Genova ed esercitazioni tattiche per il resto della squadra: con tanto di partitella finale.

Juventus, derby in vista: Sarri fa riposare i big dell’attacco

Sono molti i big ad avere usufruito del giorno di riposo a disposizione, infatti Szczesny, Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Ronaldo, Dybala e Danilo hanno usufruito del giorno libero.

Domani la rosa bianconera si ritroverà, invece, per la consueta seduta di lavoro pomeridiana. ll match contro il Torino sarà cruciale, visto che la Juventus dovrà accumulare punti ma soprattutto evitare di perderne. I bianconeri sono proiettati sempre di più alla scalata verso il titolo di “Campioni d’Italia”. Ogni match, come ha ribadito più volte anche lo stesso mister Maurizio Sarri diventerà cruciale. Da qui in avanti è vietato sbagliare. Dopo il Torino che ospiterà all’Allianz Stadium, per i bianconeri inizierà un vero tour de force: Milan, Atalanta, Sassuolo e poi il big match, probabilmente decisivo per il titolo, contro la Lazio il 20 luglio. Concentrazione massima in vista dell’unico obiettivo possibile.

