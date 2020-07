Ieri il Pipita è apparso nervoso nel match contro il Milan, l’addio a fine anno sarà molto probabile. Dunque, ecco tutte le possibili alternative in attacco

Ieri nel match perso contro il Milan a San Siro, Higuain è apparso nervoso e decisamente contrariato dopo la sua sostituzione e certamente non in uno stato di forma eccellente. L’addio a fine anno sembra sempre più una probabilità, nonostante il Pipita abbia ancora nel suo contratto un anno con la società bianconera. Qualora appunto i bianconeri dovessero puntare su un nuovo profilo per l’attacco avrebbero già una intensa rete di nomi, ecco quali:

Calciomercato Juventus, Higuain in uscita: tutte le possibili alternative

Fra i tanti profili per l’attacco del futuro dei bianconeri spiccano diversi nomi proveniente da diversi campionati, negli ultimi giorni è emerso un forte interesse per due attaccanti della Premier League: Pierre-Emerick Aubameyang e Alekandre Lacazzate: entrambi provenienti dall’Arsenal che potrebbero fare molto comodo alla società bianconera viste le loro qualità tecniche. Ma il profilo che oggi rimane sempre in polpe è quello dell’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik: l’obiettivo è sempre lo stesso, un ossessione legittima perché il profilo dell’attaccante polacco è quello giusto, almeno secondo l’allenatore bianconero. Maurizio Sarri, infatti, non ha dubbi: il suo preferito rimane lui. Ora dopo il summit fra l’agente del giocatore è il Napoli, per Milik il futuro è ad un bivio. Continuare con i partenopei o andare alla Juventus, che sul mercato, nonostante un forte pressing dalla Premier League, continua a rimanere la destinazione ideale per l’attaccante. Per ammortizzare il costo del cartellino del giocatore, la società bianconera sarebbe disposta a mettere nel piatto della trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero piace molto all’allenatore partenopeo Gennaro Gattuso e, quindi, l’eventuale scambio potrebbe diventare realtà. Ma continua ad impazzare l’idea Edison Cavani, ormai, proiettato all’addio con il PSG. L’unico ostacolo è il costo del contratto del Matador, decisamente elevato, infatti Cavani percepisce 10 milioni a stagione, un prezzo che i bianconeri non potrebbero permettersi. Milik dunque rimane tuttora l’obiettivo numero uno, con defilati, naturalmente, le opportunità della Premier. Higuain, invece, potrebbe lasciare i bianconeri per sbarcare in MLS dove andrebbe a chiudere molto probabilmente la sua carriera da professionista.

