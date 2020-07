La Juventus non subiva 4 gol dalla finale di Uefa Champions League persa con il Real Madrid nel 2017. In Serie A non succedeva da 7 anni.

Juventus, i bianconeri non subivano 4 reti dalla finale di Champions 2017

Una sconfitta decisamente delle peggiori per i bianconeri, le parole del tecnico Maurizio Sarri non hanno lasciato esitazioni, infatti, dopo il match Sarri ha commentato così la prestazione della sua squadra: “60 minuti di livello top, poi abbiamo spento la luce”, ed effettivamente così è stato. Un match che sembrava dominato dai bianconeri ha avuto un brusco e quasi paradossale ribaltamento. Il Milan infatti è riuscito a ribaltare il risultato vincendo la partita ben 4-2 dopo che i bianconeri erano andati in vantaggio con 2 gol di scarto. Una partita molto strana e infatti il record così negativo non si registrava da parecchio tempo, anzi, più precisamente in campionato non avveniva da ben sette anni, in quel match contro la Fiorentina anche lì ribaltato dai viola finito poi con lo stesso risultato: 4-2. Era 20 ottobre 2013. L’ultima volta che i bianconeri hanno subito 4 reti ancora più pesanti fu a Cardiff nella finale del 2017. Una finale che -purtroppo- viene ricordata in negativo, in quel match i bianconeri persero clamorosamente con un Cristiano Ronaldo sfavillante, all’epoca ancora nella rosa delle Merengues.

