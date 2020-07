In Premier League continuano i contatti per Traoré. Il calciatore dei Wolves piace molto alla Vecchia Signora per la prossima stagione di mercato

Un nuovo nome per l’attacco dei bianconeri potrebbe essere quello di Adama Traoré, la stella dei Wolves è improvvisamente salito fra i preferiti del direttore sportivo Paratici e potrebbe essere il colpo a sorpresa dalla Premier League. Un fisico mastodontico per un vero attaccante di razza. A confermare questo interesse ci ha pensato anche Sportmediaset che dà la squadra bianconera fra le favorite per l’acquisto dell’attaccante.

Traoré alla Juventus? Calciomercato: continuano i contatti

Adama Traoré, Calciomercato Juventus (Getty Images)

Adama Traoré nel mirino della Juventus. A confermare questa notizia un sondaggio di Spormediaset che conferma l’interesse dei bianconeri nei confronti dell’attaccante stella dei Wolves. Lo spagnolo di origini maliane è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, passato dall’Aston Villa e dal Middlesbrough per arrivare poi solo successivamente al Wolverhampton e diventando la stella della squadra. L’attaccante piace anche molto al Manchester City di Guardiola, ma nelle ultime settimane l’interesse di Paratici avrebbe già suscitato la clamorosa indiscrezione di mercato. Il Wolves giusto qualche anno fa lo acquistava a 20 milioni, ora però, il prezzo è salito ulteriormente e gli inglesi non sarebbero disposti a fare sconti. Un costo del cartellino che potrebbe ammontare addirittura agli 80 milioni di euro, cifra che non sarebbe possibile per la Juventus, soprattutto in questo momento così delicato per l’economia calcistica. Un gioco al rialzo che Paratici e soci non voglio fare, ma il sondaggio sembra avere qualcosa di più concreto e potrebbero esserci sorprese improvvise. Intanto Adama Traoré è diventato uno dei nomi più caldi per l’attacco del futuro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, occhi sul talento dell’Ajax

