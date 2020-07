Momblano sgancia la bomba di mercato e parla di un esonero a fine anno dell’allenatore leccese dai nerazzurri. Un ritorno di fiamma con la Juve? I dettagli:

Ribadisco: la decisione sarebbe già stata presa dalla proprietà. E nessuno è in difesa di #Conte – a nessun livello – all’interno del club nerazzurro. Seguiranno eventuali dettagli. @QSVS_Official https://t.co/Cmefadf2Zl — Momblano Official (@MomblanOfficial) July 9, 2020

Momblano ha sganciato la bomba di mercato per quanto concerne le panchine delle prossime stagioni: secondo l’esperto di mercato la decisione dell’Inter e del presidente Zhang sarebbe quella di esonerare a fine anno Antonio Conte che non avrebbe più buoni rapporti con la società. Una decisione che, ribadisce Momblano, sarebbe già stata presa dalla società milanese. Ecco che, quindi, lo scenario per il prossimo anno potrebbe -davvero- essere sorprendente, tutti i dettagli:

Conte alla Juventus? Calciomercato: Momblano è sicuro

Antonio Conte ex capitano e allenatore della Juventus potrebbe tornare già il prossimo anno sulla panchina dei bianconeri. Secondo l’esperto mercato Momblano l’idea è già stata presa dalla società nerazzurra che a fine anno vorrebbe esonerare l’allenatore leccese dopo una sola stagione. Un ritorno di fiamma quindi? Sicuramente Conte con la Vecchia Signora ha un rapporto speciale che, in fondo, non ha mai smesso di amare essendo stato il capitano ma anche il grande condottiero della rinascita e del grande ritorno al titolo di Campioni d’Italia. Ora c’è da capire cosa farà l’Inter nel caso di addio di Antonio Conte. Naturale che la società nerazzurra dopo una sola stagione vorrà puntare ancora più in grande, l’idea, purtroppo per molti tifosi bianconeri potrebbe essere – nuovamente – l’ipotesi di un ex allenatore bianconero. Fa gola infatti il profilo di Massimiliano Allegri, che dopo una stagione di fermo, potrebbe ritrovare la panchina proprio nella Milano della sua ex squadra il Milan. Una suggestione naturale. Ma secondo Momblano l’ipotesi esonero di Antonio Conte è già concentra. Ora c’è da capire cosa vorrà fare la Juventus con Maurizio Sarri.

