Per molti supporter bianconeri sognare non costa nulla e la foto Instagram pubblicata da Trezeguet non lascia dubbi in merito.

Questa foto pubblicata da David Trezeguet sul proprio profilo Instagram è stata invasa -letteralmente- da supporter bianconeri che invocano a gran voce il nome di Messi come nome per la prossima stagione. Solo un sogno o realtà concreta? Per molti trattasi, naturalmente, di casualità o di amicizia fra i due, ma per altri questo post ha un significato diverso.

Messi alla Juventus, Calciomercato: c’è la prova social

Un sogno che sembra quasi un album della figurine, per molti tifosi infatti l’idea di avere in una sola squadra Messi, Cristiano Ronaldo e Dybala è qualcosa di veramente fantascientifico, ma se questa foto fosse -realmente- indizio di mercato? Come sappiamo la Juventus è alla caccia di un attaccante che possa fare la differenza, con il sogno Icardi infranto, il giocatore è ufficialmente del Psg, le alternative non sono – di certo – così tante, o almeno, per quanto il profilo di Milik possa integrarsi perfettamente nelle dinamiche della rosa di Maurizio Sarri, l’idea di Messi lascia in secondo piano qualsiasi altro nome, ma è giusto che sia così, dato che la Pulce argentina insieme al fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo sono considerati fra i calciatori più forti di sempre, carta canta. L’idea, quindi, di poter affiancare questi due in una sola squadra è un sogno fantascientifico che i tifosi bianconeri invocano a gran voce, ecco alcuni commenti che si leggono sotto la foto: “Lo porti alla Juve?” oppure “Convincilo di venire alla juventus”. Insomma una suggestione che se diventasse realtà avrebbe qualcosa di veramente magico e l’idea di poter vedere un tris così, insieme, beh, potrebbe realmente sancire un nuovo capitolo della storia del calcio mondiale. Ai posteri l’ardua sentenza.

