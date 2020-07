Nei quarti di finale vedremo la vincente di Juventus-Lione affrontare la vincente di City-Real, ecco le reazioni social dei tifosi:

Come abbiamo visto nei sorteggi i bianconeri, qualora riuscissero nell’impresa di rimontare l’1 a 0 dell’andata degli ottavi di finale contro i francesi del Lione, una volta qualificati ai quarti di finale saranno costretti ad affrontare la vincente fra Manchester City e Real Madrid, non di certo un sorteggio fortunato. La magia della Champions e soprattutto questo, imprevedibilità, sacrificio ma soprattutto concentrazione. I bianconeri infatti, come ha ribadito anche in collegamento il capitano Giorgio Chiellini, hanno l’obiettivo Lisbona, ma prima c’è ancora da vincere un campionato che avrà come prossima sfidante l’Atalanta. A commentare questi sorteggi ci hanno pensato i tifosi sui social, specialmente su Twitter:

Sorteggio Champions League Juventus: reazioni social

Infatti su Twitter sono molti i commenti dei supporter bianconeri che hanno deciso di commentare questi sorteggi di Champions League: C’è già chi prova a fare supposizioni sui possibili finalisti, chi commenta ironicamente e altri ancora che sono, naturalmente, spaventati dalle avversarie. Un cammino non di certo semplice ma la Champions è soprattutto questo, sfide di alta intensità che non lasciano scampo agli errori. Per questo i bianconeri dovranno essere al massimo delle forze ma soprattutto al massimo della concentrazione. Per alcuni tifosi, come Alfredo un sorteggio simile non è così inusuale e non capendo le lamentele scrive: “Per chi si lamenta sin da ora dei sorteggi: ma, di preciso, nei quarti di finale di Champions League, chi pensavate di trovare, il Monteponi Iglesias e il San Vito Positano?” Altri tifosi che, invece, commentano sarcastici, come ad esempio Stefano che scrive: “A questo punto, visti i sorteggi, meglio uscire con il Lione e concentrarci sul campionato. Ah no scusate”. Insomma i sorteggi hanno come al solito diviso. Ma la Juventus dovrà farsi trovare pronta anche davanti ad avversari di primissima fascia per arrivare al grande obiettivo.

