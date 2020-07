I tifosi della Juventus hanno un desiderio comune: tutti rimpiangono Allegri e la panchina di Sarri comincia a traballare sul serio.

I tifosi della Juventus in questo momento sembrano pensarla tutti allo stesso modo. Anche i più scettici, che magari giusto qualche mese fa bistrattavano Allegri sostenendo non fosse in grado di dare un’identità alla squadra non facendo “un bel gioco”, ora, sembrano essersi ricreduti. D’altra parte i risultati di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus parlano chiaro. L’ex allenatore aveva la gestione del match, la squadra una volta in vantaggio non perdeva quasi mai. Una gestione della partita fondata su una tattica organizzata e su una gestione della difesa quasi impeccabile. Vedendo gli ultimi risultati e la mole di gol presi nelle ultime tre partite non sembrano dire lo stesso nella gestione Sarri.

Esonero Sarri, Calciomercato Juventus: i tifosi rivogliono l’ex allenatore

Nonostante la squadra di Sarri faccia più possesso, la gestione della difesa è tutt’altro che impeccabile, anzi, i bianconeri hanno subito troppi gol nelle ultime partite rispetto alle scorse stagioni. Sembra infatti che la squadra allenata da Maurizio Sarri non sappia gestire il vantaggio facendosi, spesso, rimontare anche clamorosamente (pensiamo al match contro il Milan). Ora la panchina di Sarri sembra traballare più del solito. Una prematura eliminazioni agli ottavi di Champions da parte del, non formidabile, Lione e l’eventuale scudetto perso potrebbero -davvero – far riflettere la società per il futuro del mister toscano. Sarri nonostante abbia dato qualche sentore di crescita disputando match di qualità tecnica e gestione dinamica della partita, sembra avere risultati altalenanti. Un’anarchia di fondo che non dà mai certa la gestione nel match, anche quando si è in vantaggio di più reti, come nel match di ieri sera. I bianconeri in passato quando erano al raddoppio gestivano la partita, un risultato positivo era già archiviato. Ma ora tutte queste rimonte con nove reti subite nelle ultime gare per i tifosi sono inaccettabili. Ecco, dunque, un coro unanime che sui social chiede a gran voce il ritorno sulla panchina bianconera del mai dimenticato Massimiliano Allegri. A Torino le valutazioni si stanno già facendo, ora ci sarà da capire però il futuro di Sarri.

