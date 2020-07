Dzeko rimane uno dei nomi caldi per il futuro della Juventus, ma in polpe c’è sempre l’attaccante del Napoli,Milik. Defilato Jimenez. I dettagli:

Edin Dzeko rimane una soluzione gradita per l’attacco della prossima stagione, ma bisogna sempre fare i conti con l’Inter che è l’altra grande squadra interessata all’acquisto dell’attaccante della Roma, per volere speciale dell’allenatore Antonio Conte. Ma la richiesta di Dzeko che attualmente pattuisce 7 milioni a stagione alla Roma, potrebbe frenare i voleri del ds sportivo Paratici. Ci sono però diverse possibilità, qualche giorno fa avevamo parlato di -addirittura- un ipotesi scambio fra Juventus e Roma in attacco. Infatti nelle ultime indiscrezioni la possibilità di vedere il Pipita nella Capitale e Dzeko a Torino era opzione gradita da entrambe le società. Ma per il momento la Vecchia Signora sembra sempre preferire la pista che porta all’attaccante polacco Milik.

Dzeko alla Juventus? Calciomercato: tre nomi per l’attacco

Milik l’attaccante polacco del Napoli rimane però il favorito per il dopo Higuain in attacco. Infatti i bianconeri continuano a preferire l’opzione del polacco su qualsiasi altro obiettivo di mercato, anche per volere dell’allenatore toscano Maurizio Sarri. L’opzione Milik è stata scelta proprio perché la società bianconera ha deciso di veicolare la campagna acquisti della prossima stagione proprio per il volere dell’allenatore ex Napoli e Chelsea. Milik è poi decisamente più giovane di Dzeko e potrebbe dare quella marcia più dinamica all’attacco. C’è da dire che Dzeko vanta però di grande esperienza e qualità sotto porta, essendo di per sé un attaccante di razza. Ora la Juventus dovrà capire prima di tutto se l’Inter affonderà o meno nei confronti di Dzeko, ma per il momento i due grandi obiettivi rimangono proprio il polacco e l’attaccante della Roma. Leggermente defilato, invece, Jimenez che nonostante abbia già conquistato tutti non convincerebbe sul fatto dell’adattamento al calcio italiano e alla Serie A, di conseguenza, il messicano potrebbe risultare un’incognita ma anche una certezza.

