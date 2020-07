Sarri in conferenza stampa pre Lazio ha parlato della sfida scudetto che domani si terrà alle 21.45 all’Allianz Stadium di Torino, le sue parole:

Alla vigilia del match, che probabilmente potrebbe sancire un passo concentro per il titolo di Campioni d’Italia della stagione 2019-2020, il mister bianconero ha parlato della Lazio, la squadra che domani sera sfiderà i bianconeri all’Allianz Stadium di Torino alle 21.45. Ecco le parole del mister bianconero in procinto della super sfida contro Simone Inzaghi. Sulla Lazio il mister ha dichiarato: “La Lazio durante la stagione ha fatto decisamente bene, si è dimostrata indubbiamente una grande squadra e un importante compagine del calcio italiano. Anche se attraversi un momento meno positivo, puoi ritrovarti in una grande partita. Sarà indubbiamente una partita difficile contro una squadra forte con cui noi abbiamo sempre fatto fatica”.

Juventus, Sarri in conferenza stampa pre Lazio: le parole del mister

Si ritorna al tridente classico. Out Bernardeschi e potrebbe ritornare da titolare di Douglas Costa, così da comporre il tridente preferito da Sarri che comprende appunto D. Costa, Ronaldo e Dybala. Proprio sul tridente mister Sarri ha aggiunto: “questo momento abbiamo fatto 20 gol in sette partite. Dobbiamo preoccuparci di essere solidi. No sappiamo se la verità sia 0 gol subiti in 5 partite o 9 in tre. Non è importante chi gioca davanti, ma riuscire a fare bene in fase difensiva”. Sulle difficoltà incontrare negli scorsi match, dove i bianconeri hanno subito troppi gol in tre partite consecutive, Sarri ha detto: “Abbiamo trovato tre squadre in grande condizione (riferito a Milan, Sassuolo e Atalanta). Siamo in un momento in cui tutti hanno difficoltà a tenere la partita in mano per 90 minuti non è facile. Le partite girano in maniera incomprensibile. Se ne vedono tante. Ho visto la Serie B… Ci sono grandi difficoltà e anomalie. Giocare in questo momento con Atalanta e Sassuolo per il livello di organizzazione che hanno è difficilissimo e lo sarà anche domani contro la Lazio”.

