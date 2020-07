È stata diramata la lista dei 22 che saranno convocati per la partita di questa sera all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Higuain torna fra i convocati

Fra i convocati di mister Maurizio Sarri per la partita di questa sera contro la Sampdoria alle 21.45, l’allenatore toscano non ha escluso le sorprese. Infatti fra i 22 continuano ad esserci tanti giovani under 23 come Muratore e Olivieri, il primo da poco ceduto ufficialmente all’Atalanta per 7 milioni di euro, un maxi plusvalenza che garantirà importanti entrate alla Vecchia Signora nella prossima stagione. Ma ci sono una buona e brutta notizia per l’attacco, infatti come sappiamo Douglas Costa si è nuovamente infortunato e la sua stagione sembra ormai finita, ora ci sarà da valutare la ripresa per la Champions ancora in forte dubbio, visto che il torneo inizierà proprio dopo la fine del campionato. La buona notizia per la Juventus è però quella del ritorno fra i convocati di di Gonzalo Higuain. Il Pipita sembra essersi ripreso. Oltre a Douglas Costa non risulta convocato nemmeno il capitano Giorgio Chiellini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, senti Del Piero: “La Champions non deve essere ossessione…”

Juventus-Sampdoria i convocati della partita di Serie A: torna Higuain

In porta: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

In difesa: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral,

A centrocampo: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore,

In attacco: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Zanimacchia.

Una rosa con molti giovani under 23 che però dovrà privarsi dei di Douglas Costa fermo ormai per tutto il resto della stagione, ancora da verificare la possibilità di tornare per la Champions ad agosto. La Juventus questa sera si gioca una partita fondamentale dello scudetto che potrebbe già qualificare i bianconeri Campioni della stagione 2019-2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Sampdoria, Ferrero: “Non siamo vittima sacrificale…”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK