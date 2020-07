Paulo Dybala uscito ieri per infortunio nel match scudetto contro la Sampdoria sarebbe a rischio per la sfida di Champions contro il Lione

L’attaccante argentino Paulo Dybala è uscito ieri nel match scudetto della Serie A contro la Sampdoria a causa di un infortunio, poi sostituto da Gonzalo Higuain. Ora le sue condizioni saranno da valutare e, dunque, il giocatore potrebbe essere a rischio nella sfida di Champions League contro il Lione. Una bruttissima tegola per i bianconeri che freschi di scudetto ad agosto affronteranno il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League. Come sappiamo i bianconeri dovranno recuperare un rovinoso 0 a 1 dell’andata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Kroos, il regalo scudetto della Juventus. Paganini: «Contatti in corso»

Juventus, Champions League: Dybala a rischio per il match con il Lione

Purtroppo Paulo Dybala nel match contro la Sampdoria è dovuto uscire dal campo per un problema muscolare. Ora si aspetta l’esito definitivo ma c’è il rischio che l’attaccante argentino salti il match contro il Lione valido, ricordiamolo, per l’accesso ai quarti di Champions League. Vista la grandissima stagione di Paulo Dybala non poterlo avere nella rosa di Champions sarebbe un grande problema per Maurizio Sarri. Le condizioni di Dybala saranno da valutare nei prossimi giorni. La speranza è quella di recuperarlo per la Champions.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, promossi e bocciati dopo il nono scudetto consecutivo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK