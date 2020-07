Khedira è in uscita dalla Juventus e potrebbe raggiungere l’altro ex juventino, Benatia, in Qatar. Infatti il tedesco è finito nel mirino dell’Al Duhail

Dopo gli arrivi sicuri di Kulusevski e Arthur, quest’ultimo arriverà in cambio di Pjanic, adesso la Juventus potrebbe lasciar partire altri elementi della mediana. Uno di questi è Sami Khedira, che nelle ultime due stagioni ha giocato pochissimo a causa di numerosi infortuni. E per questo motivo la Juventus starebbe pensando di lasciarlo libero di trovarsi una nuova destinazione. questi giorni in casa bianconera si sta discutendo della risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2021 del tedesco che percepisce in bianconero 6 milioni a stagione. Secondo le nuove indiscrezioni di mercato il centrocampista tedesco potrebbe lasciare Torino per raggiungere l’ex compagno bianconero Benatia in Qatar.

Khedira in Qatar? Calciomercato Juventus: può raggiungere Benatia

L’entourage di Sami Khedira vorrebbe che il tedesco riuscisse a percepire in Qatar lo stesso stipendio che pattuisce in bianconero, cioè di 6 milioni di euro a stagione. Sembra, infatti, che ci siano già margini di un accordo di massima. Khedira sarebbe quindi pronto a salutare la Juventus dopo 5 stagioni scandite da grandi prestazioni ma anche da tanti infortuni che l’hanno limitato non poco.

