Il tecnico toscano della Juventus è a rischio esonero qualora non riuscisse a raggiungere il passaggio ai quarti contro il Lione, ecco perché:

Agnelli-Sarri, mai così distanti. Se la Juve esce col Lione il tecnico salta. — Luigi Guelpa (@LuigiGuelpa) July 31, 2020

Il giornalista Luigi Guelpa non lascia dubbi sul tecnico toscano della Juventus, infatti da quanto si evince in un suo post su Twitter, qualora i bianconeri non riuscissero a ribaltare la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, Sarri rischierebbe l’esonero. Come sappiamo i bianconeri sono usciti sconfitti nella partita di andata pre lockdown, con uno 0-1 certamente non positivo. Fra pochissimi giorni infatti si capirà la sorte del tecnico bianconero ma soprattutto il destino della Juventus in Champions League.

Esonero Sarri, Juventus: “La panchina salta se perde con il Lione”

Una partita cruciale che parlerà chiaro sul futuro della squadra bianconera. La Vecchia Signora all’andata uscì sconfitta, con un rovinoso 0-1 che, visti gli elementi della rosa di Maurizio Sarri, nonostante una buona prestazione del Lione, risultano difficilmente accettabili. Ora il destino di Maurizio Sarri e dell’ultima grande prova prima della prossima stagione, che a quanto sembra ripartirà non prima della fine di settembre, vedrà i bianconeri riaffrontare post lockdown proprio i francesi, che come sappiamo, sono fermi da diversi mesi dato che in Francia il campionato non è mai ricominciato post lockdown. La squadra di Garcia non si farà – di certo – trovare impreparata. La Juventus dovrà comportarsi da Juventus e garantire quello che il presidente Agnelli richiede: la vittoria a tutti i costi. Il futuro della Vecchia Signora si scriverà ad agosto.

