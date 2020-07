Douglas Costa, spunta l’interesse del Real Madrid. Juve pronto a cederlo

Zidane vorrebbe Douglas Costa: vede l’esterno brasiliano della Juventus come pedina ideale per sostituire il partente Gareth Bale. Scambio all’orizzonte?

Secondo quanto riportato da Goal e ribadito dal portale spagnolo Don Diario, il Real Madrid avrebbe individuato la pedina ideale per rinforzare l’attacco di Zidane. Si tratta del brasiliano Douglas Costa, arrivato alla Juventus nell’estate 2018 per 40 milioni di euro ed ormai fuori dai progetti della “Vecchia Signora”. Il tecnico delle “Merengues” vede nel talento verdeoro il perfetto erede di Bale e potrebbe tentare l’assalto, mettendo sul piatto diverse pedine in uscita da Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Secondo Ciro Venerato Arek Milik ha l’accordo con Paratici. Ma ADL vuole 40 milioni o Bernardeschi

Per la Juve Douglas Costa è cedibile

Con Douglas Costa che interessa al Real Madrid, è naturale ipotizzare lo scambio che è sotto gli occhi di tutti. Toni Kroos, centrocampista delle Merengues, infatti, potrebbe lasciare la Spagna al termine di questa stagione e sono tante le big sulle sue tracce. La Juventus per la prossima stagione sta cercando un nuovo centrocampista per cercare di rinnovare, rinforzando, la mediana. Dalla Spagna non hanno dubbi. Come detto nei giorni scorsi sul tedesco ci sarebbe anche l’interessamento del Manchester United, del Paris Saint-Germain e appunto dei bianconeri. Paratici è intenzionato a dare muscoli e qualità al centrocampo bianconero e chi meglio del campione teutonico? All’orizzonte, altro scambio in stile Pjanic-Arthur pertanto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK