La Juventus sui propri portali social ha deciso di fare gli auguri ad Antonio Conte, l’ex calciatore e allenatore bianconero. I tifosi sono divisi.

Antonio Conte oggi compie gli anni e la Juventus come di consueto per tutti i giocatori e gli ex che sono entrati di diritto nella storia bianconera, ha deciso di omaggiare l’ex allenatore bianconero, ora all’Inter, con auguri del suo cinquantunesimo compleanno. Un bel gesto che però non ha ricevuto il gradimento di alcuni tifosi della Vecchia Signora, che ancora non sembrano aver accettato il suo “tradimento” sulla panchina nerazzurra.

Juventus, auguri social a Conte: la reazione dei tifosi

“Buon compleanno Antonio Conte”. Così recita il post social della Juventus. Un augurio sincero con tanto di foto ricordo dei tempi in cui, Antonio, con la casacca bianconera scriveva la storia del club di cui poi diventò anche capitano. Antonio Conte è senza ombra di dubbio una stella della Juventus, ma per alcuni tifosi il passaggio all’Inter è tuttora inspiegabile e ingiustificabile. Come si può evincere proprio sotto il post pubblicato sui social dalla Vecchia Signora, nei commenti, alcuni tifosi insorgono contro l’ex bandiera. Un passaggio all’Inter che non riescono a spiegarsi. Ma c’è invece chi, nonostante tutto, ne riconosce la gloria, come Jay 38 che su Twitter scrive: “Il disagio nei commenti. Ma limitarsi a fare semplicemente gli auguri ad una vecchia bandiera della Juve, nonché autore della nostra rinascita dopo che hanno tentato di distruggerci no?! È così difficile attivare qualche neurone? Abbiate un po’ di riconoscenza e di memoria”.

