Dopo le dichiarazioni di ieri sera c’è una grossa probabilità che Antonio Conte molli la panchina dell’Inter a fine stagione. A sostituirlo un ex bianconero

Ieri sera intervenuto al “Club” su Sky Sport Antonio Conte è andato su tutte le furie contro la società nerazzurra. Come sappiamo l’ex allenatore e capitano della Juventus, ora allenatore dell’Inter è certamente una persona molto diretta e se traspare qualche malumore, lui è il primo a comunicarlo. Così è stato ieri sera. Antonio Conte non ha esitato a criticare la gestione della società nerazzurra, secondo l’allenatore leccese troppo poco protettiva con i propri giocatori. Un’accusa che potrebbe addirittura far tremare la sua panchina, allontanandolo definitivamente da Milano. Un addio prematuro che arriverebbe proprio per un malumore con la società. Ma i nerazzurri, qualora chiudessero i rapporti con Conte, avrebbe già un sostituto. Si tratta di un altro ex allenatore della Juventus.

Conte addio all’Inter? C’è già l’ex allenatore bianconero pronto a sostituirlo

Beh dopo le dichiarazioni di stasera #Conte lo vedo più lontano dall’#Inter e #Allegri più vicino. Certo ballano 10 milioni € netti di ingaggio più lo staff, più l’ingaggio di #Spalletti. A #Marotta il lavoro non manca di certo. E non sarà facile. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 1, 2020

Nei piani nerazzurri ci sarebbe proprio una necessità di crescere, anche e soprattutto nel piano societario. Infatti l’obiettivo principale del presidente Zhang è quello di colmare il gap con la Juventus, e quale miglior modo se non prendere gli ex bianconeri? Ecco che la pazza idea di Marotta & co sarebbe quella, nel caso di un addio prematuro di Antonio Conte, di chiamare Massimiliano Allegri, l’ex allenatore bianconero che adesso è fermo. A confermare questa notizia ci ha pensato pure l’esperto mercato Paolo Paganini che su Twitter scrive: “Conte lo vedo più lontano dall’Inter e Allegri più vicino”. Una notizia che non fa di certo piacere ai supporter bianconeri. Sempre Paganini su Twitter parla però di un impossibilità del Conte bis, infatti nonostante i rapporti fra Agnelli e Allegri siano ottimi, quelli tra Conte e il presidente bianconero non sembrano essere altrettanto buoni.

