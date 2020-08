L’esperto giornalista di mercato Paganini lancia un messaggio sul futuro dei bianconeri, dalla sfida Champions con il Lione le strategie future del club.

Buonasera e buon week end. Il caldo pesante “rincoglionisce” un pò tutti anche il sottoscritto (sèa😂)ma non c’è bisogno delle conferme dal Principato per capire che la #Juventus aspetta il Lione per definire la strategia, a cominciare dalla panchina. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 1, 2020

Paolo Paganini su Twitter ha parlato di un futuro della Juventus che passerà sicuramente dalla super sfida contro il Lione, il ritorno degli ottavi di Champions League. Secondo il noto giornalista Rai le strategie di mercato, della futura permanenza di Maurizio Sarri, saranno legate indissolubilmente al match europeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: spunta un nuovo profilo per l’attacco

Juventus, Paganini su Twitter: “Dalla sfida con il Lione per definire il futuro”

Un match decisivo quello contro il Lione all’Allianz Stadium. Il futuro di Maurizio Sarri passerà tutto da lì, nella super sfida di Champions League che varrà il passaggio ai quarti di finale. Una partita secca che non deciderà solo il futuro europeo della Juventus nella stagione 2019-2020, ma anche quello del tecnico toscano. Come sappiamo le voci di un sostituto per la prossima stagione sono molteplici. In polpe rimane il profilo del tecnico argentino Mauricio Pochettino che proprio in una recente intervista ha aperto chiaramente ad un futuro nel calcio italiano e, quindi, nella Serie A. Pochettino ma anche Simone Inzaghi della Lazio. Il futuro di Sarri, almeno secondo quanto riportato da Paganini è appeso ad un filo, tutto dipenderà dalla super sfida di Champions fra qualche giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Bartomeu attacca Arthur: “Comportamento inaccettabile…”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK