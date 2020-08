Juventus, UCL: rosa del Lione al completo ma con una nuova scoperta…

Garcia è pronto ad affrontare i bianconeri con la rosa al completo. Ma con una nuova scoperta da inserire negli 11 titolari, ecco chi:

Garcia è pronto ad affrontare i bianconeri nella super sfida di Champions League. Come sappiamo venerdì sera all’Allianz Stadium si disputerà il match decisivo per il ritorno ufficiale della Uefa Champions League dopo il lockdown. Un ritorno degli ottavi di finale che vede i bianconeri sotto di 1 a 0 verso gli avversari, il Lione allenato dall’ex allenatore della Roma Garcia. Un ritorno che si giocherà a Torino e che dovrà vedere i bianconeri ribaltare il match dell’andata. Il Lione, a differenza della Juventus, che avrà sicuramente qualche big indisponibile: da Chiellini, Douglas Costa e dall’ancora da valutare Dybala, il Lione vanterà di una rosa al completo con, però, una nuova scoperta negli 11 titolari, ecco chi:

Nella rosa titolare del Lione, la nuova sorpresa degli 11 che Garcia molto probabilmente schiererà contro i bianconeri, si chiama Caqueret. Infatti Garcia dovrebbe schierare tutti i titolarissimi, con un’unica esclusione: Tousart, l’autore del gol dell’andata a Lione adesso è passato all’Herta Berlino. Ma al suo posto l’allenatore francese ma ha scoperto Maxence Caqueret, preferito nei titolari anche a Thiago Mendes. Il giovanissimo ventenne si è messo bene accanto a Bruno Guimaraes e le sue prestazione stanno già trovando diversi apprezzamenti in Francia, dall’allenatore stesso ma anche da tutti i media che parlano di lui come un predestinato. Il giocatore con solo otto presenze all’attivo potrebbe essere la rivelazione degli 11 titolari che Garcia schiererà venerdì contro la Juventus all’Allianz Stadium. Match valido, ricordiamolo, per il passaggio ai quarti di finale.

