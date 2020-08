Juventus e Lione non si sfideranno solo sul campo (in Champions) ma anche sul mercato: l’oggetto della contesa è il giovanissimo Pellistri

Juventus e Lione non si sfideranno solo sul campo ma anche sul mercato, le due società avrebbero un obiettivo comune: il giovanissimo Facundo Pellistri, ala del Peñarol. Il calciatore classe 2002 è un predestinato ed è già considerato uno dei giocatori più promettenti del Sudamerica. Dalla Francia, più precisamente dall'”Equipe”arrivano importanti novità secondo cui il Lione avrebbe già avanzato un’offerta nei confronti del calciatore.

Calciomercato Juventus, la sfida con il Lione non solo sul campo: piace Pellistri

Secondo l’Equipe, il Lione avrebbe già avanzato un’offerta di 5 milioni di euro al Penarol. Ma a quanto sembra la società del Penarol per il pupillo chiederebbe il pagamento della clausola rescissoria che ammonta a 11 milioni di euro. Per ricavarne anche un’eventuale percentuale in più. Una cifra decisamente abbordabile per le casse bianconera, anche e soprattutto per l’acquisto di un futuro talento del Sud America. Per ora i bianconeri non si sono ancora esposti con nessun tipo di approccio diretto ma se vogliono fare sul serio dovranno affrettarsi, così da evitare eventuali aste future con le big del calcio europeo come Real Madrid e Manchester City che sembrerebbero altrettanto interessate al profilo di Pellistri.

