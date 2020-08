La Juventus nel caso di un addio prematuro dell’allenatore toscano avrebbe già fatto un casting di nomi come eventuali sostituti, ecco quali:

Se l’allenatore toscano non dovesse superare la prova del nove della Champions League non riuscendo nell’impresa di battere il Lione in casa venerdì sera e, quindi, non passare il turno per accedere ai quarti di finale, la Juventus potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di esonero per la prossima stagione. Ci sarebbe, infatti, già un casting di nomi a disposizione, ecco quali:

Esonero Sarri, tutti i nomi degli allenatori sondati dalla Juventus

Fra i profili sondati per un futuro allenatore da far sedere sulla panchina della Juventus c’è sempre in polpe Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino è quello che riesce meglio a gestire grandi campioni ma avrebbe un grande vincolo, quello del contratto. Infatti il tecnico argentino chiede 12 milioni annui, una cifra certamente non poco dispendiosa per la Juventus. Il secondo nome che potrebbe, invece, convincere la società bianconera è quello di Simone Inzaghi. Il tecnico italiano piace al presidente ma la gestione che ha avuto nel post lockdown con la sua Lazio non convince del tutto la dirigenza, che non lo reputa -forse- ancora all’altezza. Un altro profilo che è senza dubbio piombato e poi sceso per sua volontà in cima alla lista è quello di Zinedine Zidane, il francese era già la priorità prima di Sarri ma il suo legame al Real Madrid sembra vincolarlo ogni volta, per di più insieme a tecnico francese si era sognato il binomio con l’altro francese, Paul Pogba. Ma per il momento Zizou vuole rimanere a Madrid e quindi non intende muoversi dalla Spagna. Un altro profilo italiano sondato è quello di Luciano Spalletti, l’italiano non esiterebbe a firmare. E l’ultimo nome potrebbe essere quello di un ritorno a Torino, ovverosia, quello di Gaperini, per il tecnico nato a Grugliasco quello di allenare la Juventus sarebbe un coronamento della sua carriera.

