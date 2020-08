La Juventus nello scambio con il Barcellona per Pjanic aveva come primo obiettivo Ansu Fati. Il giovanissimo calciatore piace molto alla Vecchia Signora.

La Juventus come primo obiettivo nello scambio con il Barcellona per Pjanic aveva richiesta il profilo di Ansu Fati, il giovanissimo attaccante spagnolo dell’Under 21. Ansu Fati era, dunque, il primo obiettivo per lo scambio con Pjanic poi ripiegato su Arthur, altro giocatore che avrebbe fatto comodo alla società bianconera. Dalla Francia rivelano questo retroscena di mercato, infatti secondo i francesi dell'”Equipe” ancor prima del centrocampista brasiliano, la dirigenza bianconera aveva chiesto il cartellino del giovanissimo 17enne Ansu Fati. Un obiettivo che però potrebbe ritornare in voga nella sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, non solo Arthur. I bianconeri volevano anche…

Il giovanissimo attaccante spagnolo classe ’02 sarebbe un profilo gradito in casa bianconera. Per molti è già un talento del futuro, i bianconeri avevano già fatto un primo tentativo proprio in previsione del maxi scambio con Pjanic ma i catalani non vorrebbero privarsi di un giovanissimo proprio perché, come sappiamo, il Barcellona è una delle prime squadre al mondo a credere nei propri talenti del futuro. Ora però il profilo di Ansu Fati potrebbe rientrare nei piani della società bianconera che come sappiamo è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il profilo di Ansu fati potrebbe rientrare nei parametri richiesti dalla società bianconera, ma bisognerà comunque convincere la società blaugrana a far partire la propria giovane promessa.

