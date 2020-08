Il Psg vuole Cristiano Ronaldo. Leonardo infatti avrebbe già espresso la volontà di portare di portare il portoghese a Parigi

Dopo le dichiarazioni di France Football la corte del Psg nei confronti del fenomeno portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, è sempre più forte e sentita. Vuoi il buon rapporto con l’emiro Al-Khelaifi, ma ora dalle indiscrezioni riportate su Calciomercato.it fra i grandi interessati al fenomeno portoghese si sarebbe esposto anche Leonardo. Infatti i parigini “aspettano” una possibile rottura fra i bianconeri e il giocatore. In questo senso, nonostante l’entusiasmo dell’assegnazione di Pirlo come prossimo tecnico, Cristiano vuole più garanzie e nuovi colpi in entrata che possano -sempre di più- favorire la vittoria della Champions League.

Calciomercato Juventus: il PSG insiste per Cristiano Ronaldo

La durata del contratto di Cristiano Ronaldo con i bianconeri è di ancora due anni. Proprio in queste due stagioni Cristiano avrebbe chiesto alla società più garanzie per vincere la coppa tanto ambita: la Champions League. Il Psg rimane alle porte sperando in una rottura fra le parti, così da poter approfittare della situazione e provare l’assalto al fenomenale attaccante. Ma per il momento il piano di Cristiano Ronaldo è quello di continuare in bianconero ma con più garanzie sul mercato. Pirlo intanto ha già dimostrato di avere le idee chiaro, a tal punto che avrebbe già chiamato alcuni giocatori facendoli sapere che non fanno più parte del progetto. Come sappiamo con il partente Matuidi, i prossimi a lasciare Torino potrebbero essere Khedira, Ramsey, Douglas Costa e ovviamente Higuain. Un tesoretto in uscita che verrà poi, ovviamente, reinvestito sul mercato in entrata.

