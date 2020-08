L’esperto mercato Paolo Paganini su Twitter scrive del nuovo allenatore della Juventus: Andrea Pirlo. Una scelta coraggiosa ma anche rischiosa…

Buongiorno. Credo che ora i tifosi della #Juventus vogliano chiarezza. La scelta #Pirlo è stimolante ma rischiosa, soprattutto c’è una campagna acquisti da pianificare bene e se alla fine devi sacrificare #Dybala per finanziarla, beh non è il massimo. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 12, 2020

“Scelta stimolante ma rischiosa, soprattutto se, alla fine, devi sacrificare Dybala sul mercato”. Il dubbio di Paolo Paganini, l’esperto giornalista Rai, è quello di una campagna acquisti che per essere pianificata bene avrà, purtroppo, degli insoliti sacrifici in uscita. Uno di questi potrebbe essere proprio la Joya.

Juventus Calciomercato: “Pirlo scelta stimolante ma rischiosa perché…”

Infatti potrebbe proprio essere Paulo Dybala il grande sacrificio della nuova era Pirlo. Come sappiamo negli ultimi giorni le indiscrezioni di mercato riportato di un interesse fortissimo del Real Madrid nei confronti di Dybala. Un’offerta, quella dei Merengues, che potrebbe ammontare a tre cifre: 100 milioni di euro. Certamente Fabio Paratici valuterà attentamente. Dybala è un giocatore che in questa stagione ha dato il meglio di sé. Decidendo partite fondamentali per lo scudetto come quelle contro l’Inter ma recuperando uno stato di forma incredibile nel post lockdown. Oltretutto la Joya ha dimostrato di essersi adattato perfettamente all’ambiente bianconero, diventando anche l’idolo dei tifosi. Un sacrificio della Joya non sarà – di certo – preso bene. Ora si dovrà capire come operare in entrata, ma la possibilità che Dybala rimanga, nonostante sia ancora tutto abbozzato, non è più sicura come prima.

