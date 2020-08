Calciomercato Juventus, se partissero Dybala e altri, c’è il sogno proibito…

La Juve è arrivata alla fine di un ciclo, con Pirlo si inaugura una nuova era. Molti giocatori potrebbero partire e altri arrivare: c’è un sogno proibito.

L’annuncio di Andrea Pirlo come prossimo allenatore della Juventus inaugura una nuova era per i bianconeri. La fine di un ciclo che rivoluzionerà -senza ombra di dubbio- il mercato sia in entrata che in uscita. Molti infatti saranno i giocatori in partenza, proprio ieri Matuidi ufficializzava il suo passaggio in MLS. Fra i tanti calciatori che potrebbero lasciare Torino spiccano profili importanti come Paulo Dybala, Douglas Costa e Higuain. Una rivoluzione offensiva in uscita che garantirà un tesoretto, fra stipendi e costi dei cartellini, in entrata. La Juventus di Andrea Agnelli ci ha spesso sorpresi, quando due anni fa circolava nell’ambiente il nome di Cristiano Ronaldo nessuno avrebbe mai creduto che quel sogno diventasse, poi, solida realtà. E che, proprio con Pirlo allenatore la Juventus non pensasse di nuovo in grande, anzi, grandissimo?

Trattasi naturalmente di suggestione ma…dopo ieri sera, non c’era certamente bisogno di una conferma, Kylian Mbappé entrato nella ripresa in Champions contro l’Atalanta, ha cambiato, letteralmente, la partita. Un giocatore che si può già tranquillamente definire fenomenale e parla chiaro il suo palmares. L’attaccante francese classe ’98 ha già vinto tutto quello che un giocatore può desiderare in un’intera carriera. Manca la Champions ma non è detto che quest’anno il suo Psg arrivi fino in fondo. Ora la Juventus con cessioni importanti – per Dybala si parla di 100 milioni dal Real Madrid – potrebbe pensare in grandissimo. A stuzzicare questa suggestione è il legame fortissimo fra Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. Infatti Cristiano Ronaldo è l’idolo d’infanzia di Kylian, l’attaccante francese si è ispirato proprio al fenomeno portoghese e non ha escluso di voler giocare un giorno insieme a lui. Un volere che, qualora la Juventus facesse sul serio per realizzarlo, diventerebbe uno delle operazioni più importanti della storia del calcio, proprio come fu qualche anno addietro con Cristiano. L’utopia non è mai stata così tanto reale e l’idea di vedere questi due, un giorno, giocare insieme affascina tifosi e sportivi. Ma se quel domani fosse più vicino di quanto pensiamo?

