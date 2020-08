La Juventus ha pronto un tesoretto da 140 milioni sulle vendite. Molti sono i giocatori della rosa bianconera in uscita, ecco quali:

La Juventus con tutte le cessioni previste arriverebbe ad un tesoretto di 140 milioni di euro. La rosa di Andrea Pirlo allenatore sta già vivendo un momento di rivoluzione, una rosa che verrà cambiata proprio a fonte di uno svecchiamento generale e un inizio di un nuovo ciclo. Prima di adoperarsi sui colpi in entrata bisognerà, però, cedere. Ecco la lista probabile dei partenti in vista della prossima stagione:

Calciomercato Juventus: tesoretto da 140 milioni sul mercato

Uno dei primi giocatori che potrebbe partire nella nuova Juventus di Andrea Pirlo è Douglas Costa, nonostante un talento incredibile e qualità palla al piede da vero fuoriclasse, Douglas Costa ha confezionato parecchi infortuni e le sue presenze si contano con il contagocce, la società quindi starebbe pensando ad una cessione a fine anno. Per il brasiliano i bianconeri raggiungerebbero 40 milioni di euro. Ma non solo Douglas negli esterni offensivi potrebbe partire, anche Federico Bernardeschi è sul mercato, il suo cartellino ammonta intorno ai 25-30 milioni. Ma oltre ai due esterni sarebbero altri i giocatori partenti: sempre in attacco è già quasi certificata la cessione di Gonzalo Higuain, in difesa invece potrebbero essere ceduti Rugani, De Sciglio e Perin. Quasi certo anche l’addio di Sami Khedira. Un tesoretto che accumulato anche con il risparmio sul cartellino di Matuidi già ceduto all’Inter Miami, andrebbe ad ammontare ad una cifra pari a 140 milioni di euro.

