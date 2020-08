Ci sarebbe un nuovo nome per il centrocampo della Juventus, quello di Paredes. Potrebbe essere lui il regista della squadra di Pirlo

La Juventus è in cerca di un nuovo regista per il centrocampo da regalare al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Dopo l’addio di Pjanic la società bianconera sta pianificando una nuova campagna acquisti così da accontentare anche le richieste del nuovo allenatore bianconero. Fra i vari profilo sondati è spuntato il nome di Paredes, già cercato in passato. Paratici sarebbe pronto a trattare con Leonardo.

Calciomercato Juventus, un nuovo regista per i bianconeri

Il centrocampista classe ’94 della nazionale argentina, adesso in forza al Paris Saint Germain, potrebbe lasciare i francesi e approdare nuovamente, dopo il passato alla Roma e all’Empoli, in Serie A. Su di lui ci sarebbe proprio la Juventus che è alla ricerca di un nuovo regista a centrocampo da regalare ad Andrea Pirlo. Intanto i francesi sarebbe disposti a trattare con la Juventus ma hanno un nodo da sciogliere, infatti secondo le indiscrezioni di “Sky“, se dovesse restare l’attuale allenatore del Psg Tuchel, Paredes potrebbe rimanere ancora nella capitale francese per un’altra stagione. La cessione del centrocampista, quindi, dipenderà tutta dalla riconferma o meno dell’allenatore Tuchel. In caso di addio a fine stagione i bianconeri rimangono in polpe per l’acquisto del giocatore che piace anche molto al neo allenatore Andrea Pirlo.

