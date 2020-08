La Juventus è alla ricerca di un nuovo numero 9 che dovrà necessariamente sostituire Higuain, molti sono i profili sondati dai bianconeri:

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala, molti sono i profili sondati in questo periodo e, almeno per il momento, in polpe c’è sempre il nome di Edin Dzeko, gradito molto anche dall’allenatore Andrea Pirlo. Dzeko è il numero 9 ideale che potrebbe fare al caso dei bianconeri che nel corso della stagione precedente hanno risentito proprio della mancanza di un numero 9 ideale per l’area. Quel profilo che possa reincarnare un Karim Benzema, partner ideale di CR7 ai tempi del Real Madrid, ma non solo. Oltre all’attaccante della Roma potrebbero essere altre le piste per il nuovo attaccante, e infatti, occhi all’ex Napoli Edison Cavani: libero dal Psg.

Calciomercato Juventus, casting per l’attaccante: tutti i nomi possibili

Ma la Juventus oltre ad un titolarissimo alla Dzeko o alla Cavani, cerca anche un profilo che può fare da sostituto in panchina, il nome giusto potrebbe essere proprio quello di Moise Kean, vecchia conoscenza bianconera che ora è in forze all’Everton di Ancelotti. Il giovane 20enne potrebbe tornare in prestito a Torino. Ma fra gli acquisti ci saranno anche, ovviamente, cessioni. Un giocatore che potrebbe partire dalla Juventus, in direzione Premier League potrebbe essere proprio Douglas Costa. Se arrivasse un’offerta davvero concreta, i bianconeri potrebbero lasciare partire il brasiliano. Pronti a sedersi al tavolo delle trattative. Ma intanto Andrea Pirlo spera di portare sotto la Mole, Edin Dzeko il profilo che più soddisfa i desideri del nuovo mister pronto a ritrovare agonismo e intensità fra i suoi giocatori. Per altro Dzeko, viste le sue caratteristiche, potrà essere un ottimo partner d’attacco per Cristiano Ronaldo, favorito proprio da questo tipo di attaccante. Ma anche Cavani piace, nonostante sia ancora una suggestione. C’è da capire se l’uruguaiano sarà disposto a dimezzarsi prima di tutto lo stipendio. Novità che si avranno sicuramente nelle prossime settimana, intanto Pirlo aspetta il suo attaccante.

