Ramsey potrebbe essere la chiave per arrivare a Locatelli. Il gallese potrebbe infatti essere la cessione illustre per arrivare al giovane centrocampista.

La Juventus sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo ha identificato alcuni obiettivi di mercato per ogni settore del campo. Come sappiamo in polpe per l’attacco rimane molto forte la candidatura del centroavanti della Roma Edin Dzeko, mentre per il centrocampo dopo l’acquisto del classe ’98 Weston McKennie, i bianconeri cercano nuovi profili così da svecchiare una rosa ormai sempre più avanti con l’età. E già con gli inserimenti di Kulusevski, Arthur e l’ultimo McKennie ci stanno riuscendo. Un altro nome che però potrebbe fare al caso dei bianconeri è quello di Locatelli, l’ex Milan piace molto all’allenatore Pirlo e potrebbe arrivare tramite uno scambio di cartellini.

Calciomercato Juventus, Ramsey la chiave per arrivare al centrocampista

Come riportato nell’indiscrezione di mercato di Tuttosport, Manuel Locatelli resta un nome decisamente caldo per la Vecchia Signora, soprattutto dopo l’incontro di qualche giorno fa tra i bianconeri e il Sassuolo. Per arrivare a Locatelli i bianconeri devono però prima fare cassa e vendere qualche esubero, in tal senso, Aaron Ramsey potrebbe garantire un’importante plusvalenza da reinvestire nel mercato. Il gallese non sembra appieno essere entrato nei meccanismi del calcio italiano e, quindi, l’ipotesi di vederlo lontano da Torino dopo una sola stagione potrebbe diventare concretezza. Una sua cessione a titolo definitivo darebbe quell’importante entrata monetaria da reinvestire poi per arrivare al cartellino di Locatelli. Il Sassuolo infatti sarebbe aperta ad un trasferimento del centrocampista ma solo cash. Ora la Juventus lavora in uscita per arrivare ad un altro obiettivo concreto di Andrea Pirlo. Sul fronte attaccanti si sogna sempre Dzeko, nelle prossime ore i bianconeri potrebbe fare l’assalto definitivo. Con Milik che dal Napoli andrebbe a sostituire il centroavanti in uscita. La Juventus di Andrea Pirlo comincia pezzo dopo pezzo a prendere forma, in attesa della ripartenza -ormai- imminente del campionato.

