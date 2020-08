McKennie è il giovane centrocampista arrivato alla Juventus, un operazione con diritto di riscatto già stabilita fra la Juventus e lo Schalke 04

Il giovane centrocampista americano che ha già svolto le visite mediche a J Medical arrivato alla Juventus in prestito con diritto di riscatto potrebbe costare 35 milioni di euro. Lunedì McKennie potrebbe essere già annunciato dalla società come nuovo giocatore della Juventus, ma dove giocherà il nuovo centrocampista nella rosa di Pirlo? McKennie è stato acquistato proprio perché essendo un calciatore molto duttile può adattarsi a qualsiasi ruolo della mediana. Un ruba palloni che potrebbe davvero fare comodo come interno di centrocampo, fra gli Under 23 è stato il secondo giocatore per palloni recuperati. Un predestinato quindi che potrebbe davvero fare comodo alla nuova Juventus by Andrea Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dzeko alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri hanno deciso

Calciomercato Juventus, quanto può costare McKennie?

Un nuovo calciatore, McKennie, dell’era Andrea Pirlo. Il centrocampista è il primo colpo richiesto dal nuovo allenatore e a seguire potrebbe arrivare quello in attacco, il più richiesto proprio dal neo tecnico bianconero. Su tutti spicca il nome di Edin Dzeko, l’attaccante bosniaco piace più degli altri e nelle prossime ore ci potrebbe essere l’accelerata definitiva. Il centroavanti della Roma, nonostante l’età, non di certo più giovanissimo, è il preferito del maestro, anche più dei (recentemente citati) Suarez, Zapata e la suggestiva ipotesi di un grande ritorno all’ovile di Alvaro Morata, sempre rimasto nei cuori dei supporter bianconeri. La chiave per arrivare a Dzeko, paradossalmente, passerà tutta da quello che, almeno nella Juventus di Sarri, era l’obiettivo numero uno per diventare il sostituto di Higuain, ovverosia il polacco Milik. L’ex obiettivo dei bianconeri potrebbe infatti subentrare al posto di Dzeko nella capitale facendo scatenare una reazione a catena che garantirebbe il passaggio di Dzeko sotto la Mole. Nelle prossime ore si attendono nuovi aggiornamenti, intanto la Juventus di Andrea Pirlo sta prendendo poco a poco la sua forma, in attesa dell’ormai imminente inizio del campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Francia: approccio bianconero per Messi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK