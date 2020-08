A volte certi obiettivi ritornato, è quello di Chiesa non sembra essersi mai smarrito. Il nuovo tecnico Pirlo sognerebbe l’attaccante viola alla Juventus.

Federico Chiesa è un nome che non sembra essere mai passato di moda in quel di Torino. Già nella scorsa stagione il centroavanti viola sembrava ad un passo dal vestire la maglia bianconera, poi sfumata per un ripensamento finale della dirigenza fiorentina, ma oggi Chiesa è un obiettivo ancora nel vivo delle trattative. Nome ricercato moltissimo, visto il grande apprezzamento, da Fabio Paratici. Proprio il direttore sportivo della Juventus ha sempre identificato l’attaccante italiano come il rinforzo necessario per questa Juventus. Un sogno che troverebbe anche l’apprezzamento del nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Chiesa alla Juventus? Calciomercato: Pirlo sogna l’attaccante

Un centroavanti decisamente duttile, che potrebbe -quindi- giocare molto bene sia nel 3-5-2 che nel tridente offensivo al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Chiesa è un profilo decisamente concorde con i piani tattici della Vecchia Signora. Ma c’è un vincolo decisamente importante, il costo del cartellino. Il patron viola Commisso per il cartellino del suo pupillo chiederebbe almeno 60-70 milioni di euro. Cifra decisamente elevata per le casse dei bianconeri in questo momento storico, in cui, la crisi finanziaria del post lockdown ha già compromesso gran parte degli investimenti futuri. Pertanto i bianconeri starebbero studiando soluzioni alternative: per arrivare a Chiesa, naturalmente, si sceglierebbe l’inserimento di alcune contropartite tecniche, in primis il cartellino di Gonzalo Higuain in uscita dalla Juvnetus e in alternativa quello di Luca Pellegrini, terzino che ha già ricevuto apprezzamenti dai viola. Federico Chiesa rimane un nome molto caldo per il mercato bianconero ma che dovrà essere ridimensionato necessariamente con un ribasso del costo a fronte del periodo economicamente difficile di tutto il campionato italiano. Intanto dalla Juventus continuano ad esserci segnali positivi per l’acquisto dell’altro grande obiettivo offensivo: Edin Dzeko sarebbe già stato contattato telefonicamente da Andrea Pirlo. I bianconeri accelerano sul bosniaco, pronti a chiudere con un’offerta di 15 milioni di euro.

