Kean alla Juventus come vice Dzeko è l’indiscrezione degli ultimi giorni, ora ci sarebbe anche un indizio social sul ritorno dell’attaccante

Moise Kean sembra essere vicino ad un clamoroso ritorno alla Juventus, il giovane attaccante italiano classe 2000, dopo un’annata non fra le migliori in Premier League all’Everton sotto la guida di Carlo Ancelotti potrebbe tornare a Torino ed essere l’altro profilo in entrata per l’attacco insieme ad Edin Dzeko. Un operazione che inizialmente vedeva coinvolto anche Aaron Ramsey, infatti si era studiata una doppia formula con l’Everton: prestito biennale con diritto di riscatto o uno scambio con Aaron Ramsey. Un ritorno ufficiale nella squadra che l’ha consacrato a livello internazionale, Moise Kean si appresta a ritornare in bianconero e adesso ci sarebbe anche un indizio social a confermarlo…

Kean alla Juventus, Calciomercato: c’è l’indizio social

Un ritorno in bianconero sempre più vicino e ora a confermarlo ci ha pensato lui stesso, lanciando un importante indizio social. Il giovane attaccante infatti, sul proprio profilo Instagram, non specifica più il club di appartenenza, ma scrive -letteralmente- “Loading…”. Un messaggio chiarissimo che conferma la nuova avventura, molto probabilmente, in bianconero di Moise Kean. Ora ci sarà da capire in che modo i bianconeri prenderanno Kean, se confermassero l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto allora non ci sarebbe più la contropartita tecnica Aaron Ramsey che aveva già l’apprezzamento del tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti. Nelle prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti, ma l’attacco della nuova Juventus by Andrea Pirlo comincia a prendere forma: Con Kean si definirà un importante acquisto per la fase offensiva: un attaccante di ruolo da utilizzare per i tanti impegni nel corso della stagione. Intanto dalla Vecchia Signora continuano ad esserci segnali positivi per l’acquisto dell’altro grande obiettivo offensivo: Edin Dzeko. Il centroavanti bosniaco sarebbe già stato contattato telefonicamente da Andrea Pirlo per convincersi a sposare la nuova causa bianconera. La Juventus accelerano sul bosniaco, pronti a chiudere con un’offerta di 15 milioni di euro.

