Messi è ormai sempre più lontano dal Barcellona, la suggestione di vedere i due fenomeni insieme è il sogno di tutti gli amanti sportivi ma…

Cristiano Ronaldo è ormai diventato un vero simbolo per questa Juventus: il fenomeno portoghese con il numero 7 è diventato a tutti gli effetti la stella bianconera, l’ideale attaccante che tutte le squadre ancora oggi sognano. Ma la suggestione di tutti i grandi sportivi e amanti del pallone è quella di vedere un giorno i due più grandi fenomeni del calcio moderno (Cristiano Ronaldo e Messi) giocare finalmente insieme. Un sogno che però sembra decisamente irrealizzabile anche e soprattutto per una questione economica. Ecco perché:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, non c’è posto in difesa: due giocatori in uscita

Messi alla Juventus, nella testa di Cristiano Ronaldo

La permanenza della pulce a Barcellona sembra -ormai- sempre più difficile, molto probabile Messi lascerà la Spagna per una nuova destinazione. Fra le grandi interessate al fenomeno argentino c’è sempre Manchester City in polpe, ma poi Psg, passando anche per Inter e Juventus in Italia. E dalla Spagna arrivano indiscrezioni secondo cui la Juventus avrebbe chiesto informazioni al Barcellona su Messi. Un ipotesi mercato incredibile ma che avrebbe un importantissimo uscita, qualora i bianconeri dovessero -realmente- puntare su Messi. Infatti viste le richieste mostruose dell’ingaggio, la Juventus potrebbe garantirsi le prestazioni sportive di Messi solo qualora Cristiano Ronaldo lasciasse Torino per andare al Psg. Certamente il sogno dei tanti tifosi del calcio di tutto il modo è quello di vedere i due, finalmente, in binomio devastante in una squadra che gli permetta di giocare insieme. Questa suggestione non sarà purtroppo possibile alla Juventus, che per Messi dovrà necessariamente liberarsi di Cristiano Ronaldo, anche se in questo momento né la Juventus né il fenomeno portoghese vogliono allontanarsi. Ma in Spagna, sul portale “Don Balon” tuonano dicendo che i bianconeri sarebbero disposti a liberarsi di Cristiano Ronaldo per arrivare alla pulce argentina consapevoli dell’ottimo rapporto fra la società blaugrana e quella bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Pirlo: Bernardeschi giocherà come l’ex campione del mondo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK